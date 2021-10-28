انطلاق منافسات الجولة العاشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين اليوم

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بمواجهتين.. فيما تتواصل مباريات الجولة الجمعة بلقاء الأهلي نظيره الهلال

تنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم بمواجهتين؛ فيما تتواصل مباريات الجولة الجمعة بقمة لقاءات الأسبوع عندما يواجه الأهلي نظيره الهلال.

وتفتتح الجولة العاشرة منافساتها بمواجهة الحزم ضد الاتحاد؛ إذ يطمح الحزم إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز؛ فيما يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة الغد، يحتل الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط؛ فيما يتقدمه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن خسر الصدارة في الجولة الماضية بعد الخسارة من الشباب، ليتقدم ضمك ويقتنص الصدارة بهدف في الدقيقة 102 من ركلة جزائية على ضيفه الحزم.

من جهته يستضيف الشباب نظيره الطائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في ثاني اللقاءات اليوم.

ويدخل الشباب المباراة سعيًا للفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول للنقطة رقم 18؛ إذ يحتل المركز الثالث خلف كلٍّ من ضمك والاتحاد، برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات. حيث كان الفوز حليفه في 4 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر مباراتين.

من جهته يسعى الطائي إلى إحداث مفاجأة بتحقيق الفوز في هذه المواجهة، وتعديل موقعه المتأخر في جدول الترتيب؛ حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من 8 مباريات.

باقي مباريات الجولة ستستكمل غدًا الجمعة، بإقامة 3 مباريات، أبرزها كلاسيكو ولقاء قمة سيجمع الأهلي مع نظيره الهلال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة؛ فيما يحل الفيصلي ضيفًا على الفتح، ويستضيف الرائد نظيره الباطن.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة، بعد غد السبت، عندما ينتظر الاتفاق المنتشي بفوزه الأخير أمام النصر، ضيفه القادم من خميس مشيط المتصدر لجدول ترتيب المسابقة ضمك، بينما يحل "أبها" ضيفًا على التعاون في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفي آخر المواجهات، يستقبل الفيحاء على ملعبه بالمجمعة، النصر الذي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد خسارتين أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والاتفاق في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي أخذ الثلاث نقاط من النصر في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

وعلى مستوى الأرقام والإحصائيات التي سجلتها المسابقة حتى الجولة التاسعة، فإن مهاجم الشباب النيجيري إيجالو، في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف؛ فيما يأتي مهاجم ضمك الأرجنتيني زيلايا في ثاني المراتب بـ7 أهداف، ويحل ثالثًا في قائمة هدافي المسابقة حتى الآن كل من مهاجم التعاون الكاميروني توامبا، ومهاجم الفيحاء البرازيلي ورامون لوبيز بـ6 أهداف.

وشهد هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 189 هدف؛ بينما احتسبت 28 ركلة جزاء.

بدورهم أشهَرَ الحكام في منافسات البطولة، خلال التسع الجولات الماضية، 291 بطاقة صفراء، و11 حمراء.