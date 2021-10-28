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بدء فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إكسبو دبي

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بدء فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إكسبو دبي بدء فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إكسبو دبي

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انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض بداخل إكسبو ٢٠٢٠ دبي، بحضور المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والتي شهدت إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا.

ويشارك في الفعاليات التي تم انطلاقها صباح اليوم من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية.، هم ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لمحطة حاويات شرق بورسعيد، والمهندس/ كريم سامي سعد رئيس مجموعة سامكريت ورئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) ومايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية وياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو والمهندس/ أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك.

المصرى اليوم

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