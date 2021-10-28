مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-10-2021 فى الدوريات المصري والإسباني والإيطالي والسعودي والإماراتي

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يشهد اليوم الخميس 28-10-2021 عددًا من المباريات المحلية والعالمية، ويتضمن جدول مواعيد المباريات اليوم مبارة وحيدة فى الدوري المصري وهي مباراة المصري وغزل المحلة، و3 مباريات فى الدوي الأسباني بالإضافة إلي عدد آخر من المباريات فى الدوري الإيطالي والدوري السعودي والدوري التونسي والدوري الإماراتي والدوري المغربي.

تقدم المصري اليوم للقراء الأعزاء المهتمين بالرياضة يوميًا جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

ومن أهم مباريات اليوم مباراة غزل المحلة والمصري فى الدوري المصري، وأيضًا مباراة أتليتكو مدريد وريال ليفانتي فى الدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة.. موعد مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي

يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم لعب مباراة وحيدة بين فريقي غزل المحلة والمصري البورسعيدى والتى يتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت.

مباراة غزل المحلة × المصري – الساعة 7 مساءً- تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sports .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإسباني لعب 3 مباريات اليوم وهي:

مباراة سيلتا فيجو × ريال سوسيداد – الساعة 7 مساءً – تنقلها قناة بين سبورت- Bein Sports HD 1 .

مباراة غرناطة × خيتافي – الساعة 8 مساءً – تنقلها قناة بين سبورت Bein Sports 2 HD .

مباراة أتليتكو مدريد × ريال ليفانتي – الساعة 9.30 مساءً – تنقلها قناة بين سبورت Bein Sports 1 HD Premium .

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم لعب مباراة وحيدة هي مباراة نابولي وبولونيا كما يلي:

مباراة نابولي × بولونيا – فى الساعة 8.45 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

يشهد الدوري السعودي اليوم لعب مبارتان كما يلي:

مباراة الحزم × اتحاد جدة – فى الساعة 5.05 مساءً.

مباراة الشباب × الطائي – فى الساعة 6.50 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

يتضمن جدول مباريات الدوري التونسي اليوم لعب مبارتان وهما:

مباراة النجم الساحلي × الإفريقي التونسي – تقام الساعة 3.30 مساءً.

مباراة نجم المتلوي × اتحاد بن قردان – تقام الساعة 3.30 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم مباراة وحيدة هي مباراة الجيش الملكي والوداد البيضاوي كما يلي:

مباراة الجيش الملكي × الوداد البيضاوي – فى الساعة 7.15 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

يشهد الدوري الإماراتي لعب 3 مباريات اليوم وهي:

مباراة النصر الإماراتي × اتحاد كلباء – فى الساعة 4.15 مساءً.

مباراة النصر العروبة × الشارقة – فى الساعة 4.15 مساءً.

مباراة الجزيرة × بني ياس – فى الساعة 6.30 مساءً.

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تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري

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