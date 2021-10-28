إصابة ضابط واثنين من أفراد الشرطة في مداهمة أمنية لأحد أوكار المخدرات في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ضابط واثنين من أفراد الشرطة في الدقهلية، اليوم، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار تجار المخدرات والخارجين عن القانون في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قوات الأمن والأمن المركزي وضباط المباحث ومكافحة المخدرات قاموا بمداهمة أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية ديمشلت دائرة مركز دكرنس وفور استشعار الخارجين عن القانون بالقوات قاموا بإطلاق النيران بإتجاههم وبادلتهم قوات الشرطة اطلاق النيران.

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة من غرفة العمليات تفيد إصابة الرائد محمد البنا، رئيس مباحث دكرنس واثنين من أفراد الأمن بطلقات نارية، خلال مداهمه وكر للخارجين عن القانون بالأراضي الزراعية خارج قرية ديمشلت امام منطقة الكوبري والمعروفة ب «الشبكة» .

وكشفت مصادر أمنية أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن إصابة الرائد محمد البنا رئيس وحدة مباحث دكرنس وعدد 2 من افراد الشرطة.

ووجه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية المتسببه في الحادث.

وأكدت المصادر الأمنية أن قرية ديمشلت يقع بها عدد من البؤر الاجرامية للاتجار في المواد المخدرة والأسلحة وتستهدفها وزارة الداخلية بين الحين والآخر بحملات أمنية مكبرة.