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هيئة الأرصاد: 6 مناطق تواجه موجة الأمطار اليوم .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة

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هيئة الأرصاد: 6 مناطق تواجه موجة الأمطار اليوم .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة هيئة الأرصاد: 6 مناطق تواجه موجة الأمطار اليوم .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة

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قال مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إنه بداية من اليوم الأربعاء من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية خاصة المناطق التالية:

الارصاد: مناطق سقوط الامطار اليوم

السلوم مطروح والضبعة ومناطق من الوجه البحري مثل رشيد والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنه من الممكن أن يصاحب هذه الأمطار رعد وبرق بصورة خفيفة، لافتًا إلى أن هذه الحالة الممطرة تستمر خلال ثلاثة أيام مقبلة، وهي في الغالب أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

بيان تحذيرى من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار الرعدية- صورة أرشيفية

وتابع شاهين: "لا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن من المتوقع أن تمد على القاهرة بداية من الأسبوع المقبل".

تابع أيضا: ارتفاع درجات الحرارة بسبب منخفض السودان.. حالة طقس اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء

اما بخصوص درجات الحرارة و طقس اليوم، أشار شاهين إلى أنه اعتبارا من يوم الخميس يوجد ارتفاع في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات على القاهرة، كما تصل درجات الحرارة في أغلب المناطق إلى 30 درجة بعد أن سجلت 27 درجة، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة حتى لا نصاب بنزلات برد نتيجة تغيير الملابس أكثر من مرة.

الأرصاد: شبورة خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ "هيئة الأرصاد" بمخاطر الطقس، يوجد شبورة خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل تستمر حتى الساعة السابعة إلى الثامنة صباحا.

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وأكد أنه يوجد فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، لذلك يجب الحذر وارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. توقع أمطار وارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة في محافظات

الطقس و درجات الحرارة، اليوم الخميس:

الطقس و درجة الحرارة القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

الطقس و درجة الحرارة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

الطقس و درجة الحرارة مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

الطقس و درجة الحرارة سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

الطقس و درجة الحرارة وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

الطقس و درجة الحرارة وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

المصرى اليوم

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