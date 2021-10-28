كيف كان أداء "جوجل بيكسل 6 برو" في اختبار السرعة مع "آيفون 13 برو ماكس"؟

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خاضت هواتف "جوجل بيكسل 6 برو" اختبارًا عسيرًا أمام هواتف "آيفون 13 برو ماكس"، من حيث سرعة أي منهما.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا"، أن اختبار السرعة أظهر أن شركة "جوجل" لأول مرة تقوم بمحاولة جادة للحصول على هاتف ذكي رائد مناسب منذ سنوات، وهو "بيكسل 6 برو".

وأظهر اختبار السرعة مع "آيفون 13 برو ماكس"، أن هاتف "بيكسل 6 برو" يُمكنه المنافسة حاليًا في جميع المجالات وبمختلف الاختبارات.

وفي بداية الاختبار أخذ هاتف "بيكسل 6 برو" زمام المبادرة، وكان متفوقًا في الاختبار بصورة كبيرة على "آيفون 13 برو ماكس"؛ حيث كان أسرع بنحو 4 ثوانٍ من هاتف "أبل".

ولكن عند اختبار ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، كان هاتف "آيفون 13 برو ماكس" متفوقًا على "بيكسل 6 برو" بنحو 6 ثوانٍ تقريبًا.

ورغم تفوّق "آيفون" على هاتف "بيكسل" الجديد؛ إلا أن "بيكسل 6 برو" أثبت سرعة كبيرة لم تكن معهودة في السابق؛ خاصة أنه لا يمكن ملاحظة هذه الاختلافات الهامشية في الاستخدام العادي للهاتف.