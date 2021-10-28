بعد 7 أيام من التشغيل.. شاهد مجهولون يعتدون على كاميرا لـ"ساهر" بتربة

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حوادث خطيرة شهدها الطريق.. ومطالبات لـ"النقل" بإنشاء جسر في التقاطع

اعتدى مجهولون على إحدى كاميرات الرصد الآلي "ساهر" بتربة؛ وذلك بعد حوالى أسبوع من تشغيله على امتداد طريق "تربة- الباحة".

وقد شهد الطريق انضباطًا شبه تام، بعد أن شاهد قائدو المركبات كاميرا "ساهر" تعمل على رصد مَن تتجاوز سرعة مركبته 90كم، وبذلك انخفض تهور قائدي المركبات بشكل ملحوظ.

وجاء القرار من إدارة المرور بوضع كاميرا "ساهر" في هذا الموقع، بعد أن شَهِدَ حوادث خطيرة، وأبدى الكثير من المواطنين بمحافظة تربة استياءهم الشديد، مطالبين في الوقت ذاته وزارة النقل بإنشاء جسر في تقاطع طريق الجيش الذي يربط المنطقة الجنوبية بطريق حضن وصولًا إلى الطائف.

يشار إلى أن هذا الطريق السريع يفتقر إلى الازدواجية والإضاءة من نهاية حديقة الحائرية، وحتى مركز العلبة بمسافة 30كم.