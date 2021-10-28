محمد محيي: هربت من المدرسة لحضور حفلة.. وكنت أناني زي أحمد حلمي في «ألف مبروك»

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حل الفنان محمد محيي، ضيفاً على زهرة رامي، على راديو إنرجي 92.1، احتفالاً به كنجم شهر أكتوبر.

خلال الحلقة وفي فقرة الأسئلة السريعة، كشف محيي الكثير من التفاصيل الشخصية في حياته بعيداً عن الفن، ومنها في سؤال زهرة رامي، عن أكثر دور من فيلم أو مسلسل تتشابه في الشخصية الرئيسية مع شخصية محيي، جاءت إجابته فيلم «ألف مبروك» للفنان أحمد حلمي، قائلاً: «كنت أناني في وقت الأوقات وبحس أن الفيلم ده شبهي».

في سؤال هل محمد محيي شخصية «فرفوشة» بعيداً عن الأضواء، جاءت إجابته: «جداً مع أصحابي عكس ما الناس بتشوفني، أنا شخصية من برج الجوزاء».

السؤال الثالث من طرف زهرة رامي كان «أكثر المواقف التي تعصب خلالها محمد محيي»، جاءت إجابته: «مش فاكر ولكن قلة التقدير وخاصة على مستوى العمل»، جاءت إجابة محيي عن «متى يقوم بخطوة البلوك؟»، جاءت إجابته: «بعمل بلوك للشخص الزنان كل حاجة ليها وقتها».

وعن طفولته، قال محيي: «هربت من المدرسة قبل كده علشان أحضر حفلة، وأنا في الصف الأول الإبتدائي، المدرسة خصصت لي أخصائي نفسي للتحدث معي، ومرة انتحلت شخصية والدي في التوقيع على أوارق للمدرسة».

وأكمل: «وأنا صغير كان عندي مواهب متعددة، بمثل واقلد صحابي وعندي مواهب في الشعر وانا صغير كنت بحس اني طفل معجزة بعترف أني كنت طفل مشاغب وشاطر جداً في نفس الوقت».