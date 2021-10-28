تقنية جديدة على "إنستجرام" تُمَكّنك من مشاركة روابط قصصك.. بالخطوات كيف تحصل عليها؟

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أتاحت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تقنية جديدة تُمَكّن جميع مستخدميها من مشاركة روابط "القصص" الخاصة بهم.

وأشارت "إنستجرام"، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن شركة "فيسبوك" كانت تختبر تلك الميزة من يونيو الماضي، وأتاحتها حاليًا لجميع المستخدمين.

وكانت تلك التقنية متاحة فقط في وقت سابق، لحسابات "إنستجرام" التي لديها أكثر من 10 آلاف متابع، ولكنها قررت أن تجعلها متاحة للجميع لتشجيع المستخدمين على نشر قصصهم الخاصة بهم.

وستسمح روابط القصص الجديدة لكافة مشاهديها بالرد عليها والتفاعل مع الحساب، على عكس روابط القصص السابقة، التي يتم الحصول عليها بمجرد التمرير لأعلى.

وتقول إدارة إنستجرام: إن تلك الوسيلة ستسمح بمزيد من التخصيصات في الملصقات؛ بخلاف ميزة الحصول على روابط القصص.

وحذّرت "إنستجرام" من أن الحسابات التي تنشر بشكل متكرر أشياء مثل خطابات الكراهية والمعلومات المضللة وأي محتوى آخر ينتهك سياسة المنصة؛ لن تتمكن من الحصول على الميزة الجديدة.

كيف تحصل عليها؟

ونقدم لكم بالخطوات طريقة الحصول على روابط القصص الجديدة، التي يمكن مشاركتها عبر "إنستجرام" وباقي التطبيقات الأخرى.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

- حمّل المحتوى الخاص بقصتك على إنستجرام كما تفعل عادة.

- حدد أداة الملصقات من شريط التنقل العلوي.

- اضغط على ملصق "رابط" أو "لينك" لإضافة عنوان الرابط الذي ترغب به.

- انقر على "تم".

- اضغط على ملصق الرابط الخاص بقصتك كما تفعل مع باقي الملصقات الأخرى.

- سترى عليه خيارات الألوان.

- اختر الألوان التي تريدها وانشره.

- يمكنك حينها الحصول على الرابط ومشاركته في أي منصة أخرى.