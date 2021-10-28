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شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

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"ساهي الطرف" تحصد المركز الأول "مبتدئة".. و"شقراء حائل" حلت ثانية

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس الأربعاء، حفل سباقه الأول على دعم إدارة الميدان، وتَكَوّن السباق من خمسة أشواط بمسافة 1400 متر لكل شوط.

وقد حصلت على المركز الأول للدرجة "مبتدئة"، الفرس "ساهي الطرف" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال بدر الدبيان؛ فيما حققت الشوط الثاني لـ"مواليد 2019" الفرس "شقراء حائل" للمالك اسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

وفاز بالشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم الجهني، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

ونالت "غلاء أجا" المركز الأول في شوط السباق الرابع بالخيال خالد الشرار، والمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بينما حصل الجواد "فاتل" على كأس الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

شاهد.. الحفل الأول لسباق ميدان الفروسية بحائل وتوزيع الجوائز والكأس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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