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محافظ شمال سيناء يوزع جوائز المسابقة الثقافية اليوم

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محافظ شمال سيناء يوزع جوائز المسابقة الثقافية اليوم محافظ شمال سيناء يوزع جوائز المسابقة الثقافية اليوم

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يقوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، بتوزيع جوائز المسابقة الثقافية علي العاملين في ديوان عام المحافظة، بحضور العميد أسامه الغندور ، سكرتير عام المحافظة، وحنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص.

وكانت الجمعية النسائية لتنمية المجتمع المحلي بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، قد طرحت مسابقة ثقافية للعاملين بديوان عام محافظة شمال سيناء، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت مني شراب، سكرتير عام الجمعية، إن المسابقة ضمت 20 سؤالا ثقافيًا حول سيناء وحرب السادس من أكتوبر وذكري تحرير سيناء.

المصرى اليوم

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