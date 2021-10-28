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النفط تتراجع وبرنت عند 83.57 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 83.57 دولارًا للبرميل النفط تتراجع وبرنت عند 83.57 دولارًا للبرميل
انخفضت عقود خام "نايمكس" تسليم ديسمبر بنسبة 1.2%

أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 83.57 دولارًا للبرميل

تراجعت النفط، أكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، وهبط خام "نايمكس" قرب أدنى مستوى في أسبوع بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة المخزونات بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أكتوبر؛ بعكس توقعات تراجعها بنحو 100 ألف برميل.

كما أدى تفشي إصابات "كورونا" في الصين وارتفاع عدد الوفيات في إلى مستوى قياسي، إلى زيادة الضغط على أسعار الخام.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": إن الزيادة في إصابات "كورونا" الجديدة تهدد بتعطل تعافي الطلب على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.2% إلى 83.57 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ وذلك بعدما هبطت إلى 82.32 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التداولات، وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% عند 81.69 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها إلى 81.27 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى في أسبوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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