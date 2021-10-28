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رئيس "هيئة الترفيه": مليون زائر و550 مليونًا دخْل موسم الرياض حتى الآن

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رئيس "هيئة الترفيه": مليون زائر و550 مليونًا دخْل موسم الرياض حتى الآن رئيس "هيئة الترفيه": مليون زائر و550 مليونًا دخْل موسم الرياض حتى الآن
قال مغردًا بدعم وتوجيه وتخطيط من سمو سيدي وبالتكاتف مع عدة جهات

رئيس

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن أن عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2021، اقترب من حاجز المليون زائر، مبينًا أن الفعاليات حققت 550 مليون ريال كدخل مباشر للموسم حتى الآن.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدعم وتوجيه وتخطيط من سمو سيدي.. وبالتكاتف مع عدة جهات.. وقبل افتتاح البوليفارد بأيام وهو أكبر زون في موسم الرياض بحمد الله، وخلال أقل من 10 أيام، اقتربنا من حاجز مليون زائر، و550 مليون ريال دخل مباشر للموسم حتى الآن… والقادم أجمل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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