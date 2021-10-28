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«الأعلى للآثار» يختتم فعاليات ورشة «معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها»

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«الأعلى للآثار» يختتم فعاليات ورشة «معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها» «الأعلى للآثار» يختتم فعاليات ورشة «معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها»

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اختتمت ورشة العمل الدولية التى تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والصندوق العالمي لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، تحت عنوان معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها والتي تناولت مناقشة معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها فيما يخص أصالة وسلامة المعالم الأثرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مجاورة للفكر العمراني.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة العاملين بها من خلال إقامة مثل هذه الورش بالتعاون مع المتخصصين في المجالات ذات الصلة بالآثار والتراث.

وقد تضمنت الورشة إلى جانب المحاضرات النظرية تطبيقا عمليا بتكية الكلشني، وتم عرض مخرجات ورشة العمل بحضور كلا من الأستاذ الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية والدكتورة مى الإبراشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجاورة للفكر العمراني والسيد جيفرى ألن _مدير مشروع ترميم و توظيف تكية الكلشني. هذا وقد تم تكريم فرق العمل المشارك في الورشة.

المصرى اليوم

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