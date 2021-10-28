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يستعد الفنان الأردني بشر لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، يطل خلالها على مسرح ساقية الصاوي، وذلك في السابعة مساء الجمعة 12 نوفمبر.

ويحتفل بشر مع جمهوره المصري بنجاح أغنيته الشهيرة «رجعنا التقينا»، التي تصدرت تريندات المنصات الرقمية في العالم العربي وحققت ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة.

واختار بشر أن يسمي حفلته الأولى في القاهرة باسم الأغنية، في أول حفل منفرد رسمي لبشر بعدما أطل عام ٢٠١٧ ضيفا في حفل غنائي للفنان الأردني الفرعي بالساقية.

ويخطف بشر مسامع جمهوره في الساقية بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته، مثل «قلبي هوى» و«قالت له» و«ما خطر عالبال» و«في القلب علة» و«عيون المها» و«سمرا»، مع مفاجأة المصريين بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته «يا ترى»، التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور قريبًا.

يذكر أن بشر أبوطالب مغني وملحن وعازف جيتار أردني الأصل، بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ 3 سنوات والمعتمد على تقديم أغنيات من تأليفه وتلحينه وغنائه، ودشن رحلته تزامنا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول «الزنبقات السود» عام ٢٠١٨، الذي ضم في جعبته ٩ أغنيات، كما بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة «رم- طارق الناصر" وقدم أكثر من 40 حفلة في 15 دولة حول العالم.