جومانا مراد تكشف أسرار قرار الاعتزال والعودة بـ«واحد من الناس» الجمعة

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يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج «واحد من الناس»علي اسم الحياة، الفنانة جومانا مراد وتتحدث عن أسرار وكواليس خاصة عن اللحظة التي قررت فيها الابتعاد عن الفن أو الاعتزال المؤقت؟ وعودتها للتمثيل، وهل الفنانة الكبيرة يسرا كانت السبب في عودتها للدراما المصرية؟ من خلال مسلسل خيانة عهد والتي تألقت به.

كما تتحدث عن تجربتها في الانتاج وهل نجحت ام لا ولماذا لم تكررها وايضا تجربتها كمذيعة وازمتها مع كورونا، وعن المشاريع السينمائية والدرامية.

وتتناول الحلقة تقرير عن زيارتها إلى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر على سرطان الثدى والتي اختارتها سفيرة حملة بهية.

يذاع برنامح واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.