تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
سوريا تسعى لإنهاء الدعم لمواطنيها الأكثر ثراء
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:40 مساءً
"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونياً دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
"التعليم": اختبارات الفصل الأول تمثل 10٪ من المجموع للابتدائي والمتوسط و40٪ للثانوي
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
نسر سيناء وقائد المهام الصعبة.. من هو الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة الجديد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 28 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
84
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
بث مباشر.. قاتل الإسماعيلية يفجر مفاجأة فى اعترافاته أمام النيابة
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 04:24 مساءً
هااام .. الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 03:55 مساءً
الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 03:27 مساءً
صيانة مصر للطيران: 3 هناجر لصيانة الطائرات ولدينا 4768 عاملا من مختلف التخصصات
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 03:11 مساءً
السابق
عاجل.. حصري آخر حوار بين قاتل الإسماعيلية والمجني عليه قبل قتله.. تكلما قبل الجريمة
التالى
مطواة وتهديدات.. القصة الكاملة لفصل طالبتين داخل مدرسة ببورفؤاد
Tweets by @3yonNews