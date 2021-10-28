أخبار عاجلة

محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي -
مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا -
«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك -
سوريا تسعى لإنهاء الدعم لمواطنيها الأكثر ثراء -
مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا -
"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران -
"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونياً دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط -
"التعليم": اختبارات الفصل الأول تمثل 10٪ من المجموع للابتدائي والمتوسط و40٪ للثانوي -
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي -
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء": مخالفة طريقة تحضير تناول المساحيق الغذائية الجافة قد يسبب الوفاة

Print
"الغذاء والدواء": مخالفة طريقة تحضير تناول المساحيق الغذائية الجافة قد يسبب الوفاة "الغذاء والدواء": مخالفة طريقة تحضير تناول المساحيق الغذائية الجافة قد يسبب الوفاة
الهيئة شددت على ضرورة مراعاة بطاقة المنتج الغذائية والانتباه للتحذيرات حال وجودها

شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة اتباع الإرشادات وطريقة التحضير الصحيحة لتناول المساحيق الغذائية الجافة؛ لتجنب التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن المساحيق الغذائية الجافة هي الحليب الجاف ومكملات البروتينات والعصائر وغيرها، وتحتوي على تركيزات عالية من البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

وأضافت أنه يمكن تناولها عن طرق اتباع الإرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية ومراعاة التحذيرات حال وجودها.

وتابعت الهيئة أن استخدام هذه المواد بشكل خاطئ؛ كاستخدامها دون إضافة ؛ يعرّض للكثير من المشكلات الصحية، وقد يسبب الاختناق والوفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال