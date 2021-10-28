السديس يثمّن جهود أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمشروعات المسجد الحرام

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دعا الله أن يجزيه خير الجزاء على حرصه واهتمامه البالغ بما يحقق مصلحة ضيوف الرحمن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالحرص والاهتمام والمتابعة الحثيثة من لدن سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومتابعته المباشرة لإنهاء مشروعات المسجد الحرام، والإجراءات الاحترازية المطبقة داخله.

وأكد أن المسجد الحرام يحظى باهتمام بالغ من سموه الكريم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن من خلال لجنة الحج المركزية وفِرَق العمل الميدانية، ليؤدي المعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة وسلامة واطمئنان وتوفير منظومة الخدمات كافة.

وفي الختام دعا الرئيس العام لسموه الكريم بالتوفيق والسداد، وأن يجزيه خير الجزاء على حرصه واهتمامه البالغ، بما يحقق مصلحة ضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار بالمسجد الحرام؛ سائلًا الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يُديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، إنه جواد كريم.