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محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة

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محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة
مشروعان قيد التأسيس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة

تُجري المملكة العربية محادثات مع عدد من شركات صناعة السيارات المختلفة لإنشاء مصانع لها داخل المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف: إن السعودية تُجري حاليًا محادثات مع مُصنّعي السيارات لتأسيس وجود لها في المناطق الغربية من المملكة.

وأشار في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن هناك "مشروعان" قيد التنفيذ لشركات صناعة السيارات للتواجد في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كموقع لهذه المشاريع.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد موترز" لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة سعوديًّا، تتطلع لبناء مصنع لها في المملكة كجزء من استراتيجية لتطوير مركز لصناعة السيارات في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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