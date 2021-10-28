«بسبب الميراث».. حبس متهم في البحيرة بقتل والدته وإلقاء جثتها بمصرف زراعي

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قرر المستشار محمود صلاح، مدير نيابة الرحمانية، حبس شخص في العقد السادس من العمر، لاتهامه بقتل والدته ووضع جثتها في جوال وإلقائها في مصرف زراعي في دائرة المركز في محافظة البحيرة ليتم العثور على جثتها بعد شهر من الإبلاغ باختفائها.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بعثور أهالي قرية الطويلة التابعة للمركز على الرحمانية على جثة سيدة في العقد التاسع من العمر داخل شوال وملقاة في مصرف «امري».

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية الجثة، وتبين أنها مبلغ بغيابها عن منزلها في إحدي قري مركز دمنهور منذ حوالي شهر تقريبًا بمحضر برقم 10533 إدارى مركز دمنهور، وأنها خرجت من المنزل ولم تعد حتى تم العثور عليها جثة هامدة، صباح الثلاثا الماضي 19 أكتوبر.

أمرت نيابة الرحمانية في البحيرة بانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة التي تم ايداعها في ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى الرحمانية المركزي وبيان أسباب الوفاة وتحديد الأداة المستخدمة في الحادث.

قرر اللواء محمد شعراوى، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق للبحث من ضباط مباحث المديرية ومباحث الرحمانية بالاشتراك مع فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وأسبابه وملابساته ورتكبيه وظبطهم.

توصلت التحريات المبدئية إلى أن المجنى عليها تقيم مع أحد أبنائها وزوجته، وأن لديها ابن آخر وبنات جميعهم متزوجون في إحدي قري مركز دمنهور، أنها المذكورة تمتلك قطعة أرض زراعية ولها معاش شهري.

وكشفت جهود فريق البحث إلى وجود خلافات بين الإخوة حول الميراث، وقيام نجلها «منصور .أ» 58 سنة، بقتل والدته بـ«منجل» لأجل الميراث.

قامت قوة من مركز الرحمانية بضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب الاختلاف على الميراث.

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