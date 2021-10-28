حمادة أنور: كارتيرون ليس من حقه الاعتراض على تعيين مدرب عام في جهازه المعاون

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، ليس من حقه الاعتراض على تعيين مدربًا عامًا في الجهاز المعاون له.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزير، :«كارتيرون، من حقه أن يرفض تواجد بعض الأسماء في الجهاز المعاون له، ولكن ليس من حقه أن يعترض على تعيين مدربًا عامًا»

وأضاف:«هناك بعض المدربين يرفضون تعيين مدير كرة، وهذا من حقهم، ولكن لا بد أن يتواجد مدربًا عامًا مصري في الجهاز المعاون لكارتيرون»، مضيفًا :«عندما فاز المدرب الفرنسي ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي كان يتواجد معه في الجهاز المعاون سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز، وعندما توج ببطولة الدوري، كان متواجدًا معه أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود، معني ذلك أن المنصبين لم يسببا لك أي اعاقة في عملك».

واوضح :«لازم عندما سافر إلى كينيا سافر ب24 لاعبًا، وكان هناك 10 لاعبين مستبعدين وعمرو المطراوي، هو الذي يدربهم تدريبات بدنية، ولكن من الذي يدربهم فنيًا ويجهزهم للمباريات المقبلة؟».

وتابع :«رد مسؤولي الزمالك، أن كارتيرون، قريبًا من اللاعبين، ما كارتيرون، هو اللي قعد عبدالله جمعة 6 أشهر في البيت وهو اللي اتخانق مع جنش، وتسبب في رحيله عن النادي، هو اللي استبعد احمد فتوح، من معسكر برج العرب، في نهاية الموسم الماضي».

وتابع :«لا يوجد حائط سد بين اللاعبين والمدير الفني، عندما يرغب اللاعب في الحديث عن أي مشكلة يتحدث مع كارتيرون، وهذا خطأ هناك فجوة في منظومة الجهاز الفني»، مضيفًا :«الزمالك مينفعش يكمل بدون مدرب عام، الموسم مازال طويل، نفترض أن المدرب الفرنسي، رحل فاجئة عن النادي مثلما فعل من قبل، من الذي سيقود الفريق لو لديه مباراة بعد 48 ساعة، لذلك يجب أن يكون أحد أبناء النادي في الجهاز المعاون».