أخبار عاجلة

مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا -
"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران -
"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونياً دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط -
"التعليم": اختبارات الفصل الأول تمثل 10٪ من المجموع للابتدائي والمتوسط و40٪ للثانوي -
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي -
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع -
المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي يتوجه إلى إثيوبيا يومي 4 و5 نوفمبر -
موسكو: لا نكشف تفاصيل التعاون العسكري مع السودان نظرا لحساسية الموضوع -
تراجع سعر خام برنت لـ 83.1 برميل البترول -
خدمات التعهيد تفتح فرص عمل للشباب و زيادة معدل استثمارات الشركات الناشئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حمادة أنور: كارتيرون ليس من حقه الاعتراض على تعيين مدرب عام في جهازه المعاون

Print
حمادة أنور: كارتيرون ليس من حقه الاعتراض على تعيين مدرب عام في جهازه المعاون حمادة أنور: كارتيرون ليس من حقه الاعتراض على تعيين مدرب عام في جهازه المعاون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي ، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، ليس من حقه الاعتراض على تعيين مدربًا عامًا في الجهاز المعاون له.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزير، :«كارتيرون، من حقه أن يرفض تواجد بعض الأسماء في الجهاز المعاون له، ولكن ليس من حقه أن يعترض على تعيين مدربًا عامًا»

وأضاف:«هناك بعض المدربين يرفضون تعيين مدير كرة، وهذا من حقهم، ولكن لا بد أن يتواجد مدربًا عامًا مصري في الجهاز المعاون لكارتيرون»، مضيفًا :«عندما فاز المدرب الفرنسي ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي كان يتواجد معه في الجهاز المعاون سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز، وعندما توج ببطولة الدوري، كان متواجدًا معه أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود، معني ذلك أن المنصبين لم يسببا لك أي اعاقة في عملك».

واوضح :«لازم عندما سافر إلى كينيا سافر ب24 لاعبًا، وكان هناك 10 لاعبين مستبعدين وعمرو المطراوي، هو الذي يدربهم تدريبات بدنية، ولكن من الذي يدربهم فنيًا ويجهزهم للمباريات المقبلة؟».

وتابع :«رد مسؤولي الزمالك، أن كارتيرون، قريبًا من اللاعبين، ما كارتيرون، هو اللي قعد عبدالله جمعة 6 أشهر في البيت وهو اللي اتخانق مع جنش، وتسبب في رحيله عن النادي، هو اللي استبعد احمد فتوح، من معسكر برج العرب، في نهاية الموسم الماضي».

وتابع :«لا يوجد حائط سد بين اللاعبين والمدير الفني، عندما يرغب اللاعب في الحديث عن أي مشكلة يتحدث مع كارتيرون، وهذا خطأ هناك فجوة في منظومة الجهاز الفني»، مضيفًا :«الزمالك مينفعش يكمل بدون مدرب عام، الموسم مازال طويل، نفترض أن المدرب الفرنسي، رحل فاجئة عن النادي مثلما فعل من قبل، من الذي سيقود الفريق لو لديه مباراة بعد 48 ساعة، لذلك يجب أن يكون أحد أبناء النادي في الجهاز المعاون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022

قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو

قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو

استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي