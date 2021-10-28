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أفضل صانع شعار مجاني في عام 2021



يعتبر الشعار عنصرًا حاسمًا في أي علامة تجارية. يساعدك على التميز بين العديد من المنافسين. إذا كنت ترغب في تسويق عملك بنجاح ، فمن الضروري استثمار الوقت في إنشاء شعارك الخاص. في هذا السياق ، ستجد أفضل المواقع لإنشاء شعار مجاني.



1. Visme

يأتي Visme مع سلسلة من القوالب الجاهزة لتخصيصها. يحتوي على أداة تحرير أنيقة تحتوي على كل ما تحتاجه لتغيير الرسومات والألوان والخطوط وغير ذلك بسهولة.

إذا كنت لا تشعر بأنك مستعد لأن يرى العالم إبداعك ، فيمكنك أيضًا مشاركته بشكل خاص. في نهاية العملية ، قم بتنزيل صورتك بتنسيق JPEG أو PNG أو PDF.



2. DesignEvo

يحتوي صانع شعار DesignEvo على عدد كبير من القوالب المعدة مسبقًا لتختار من بينها. عند النقر فوق أحدها ، سيتم نقلك إلى صفحة التعديل ، حيث يمكنك تغيير تصميم الشعار كيفما تشاء.

لتنزيل تصميمك ، انقر فوق الزر تنزيل في الزاوية اليمنى العليا ، وسيأخذك هذا إلى صفحة ذات خيارات دقة منخفضة أو عالية. تبلغ تكلفة التصميم عالي الدقة 24.99 دولارًا للخطة الأساسية و 49.99 دولارًا لخطة Plus.

في الخيار الأغلى ثمناً ، لا يمكنك الوصول إلى ملفات PNG فقط ، ولكن لديك أيضًا دعم مدى الحياة للخطة الأساسية وخيار تنزيل ملفات متجهة بتنسيق SVG - بالإضافة إلى امتلاك حقوق الطبع والنشر الكاملة للشعار.



3. Zyro Logo Creator

إن Żyro Logos Creator ليس فقط أحد أفضل الشعارات المتاحة ، ولكنه أيضًا خيار بديهي وسهل الاستخدام. لا بأس إذا كنت جديدًا في تصميم الشعار. لا يزال بإمكانك إنشاء شعار جميل باستخدام هذه الأداة.

تتيح لك الأداة أيضًا تنزيل شعارك مباشرةً وحفظه كملف PNG. نعم هذا بسيط.



4. كانفا

تمتلك Canva قوالب ثرية لأي نوع من المهام - السير الذاتية ومنشورات الوسائط الاجتماعية وبطاقات العمل والمزيد.

صانع الشعار مجاني ، لكنك تحتاج إلى إنشاء حساب لاستخدامه. إذا كنت تشعر أن الخيار المجاني به العديد من القيود ، فيمكنك اختيار الخطة المدفوعة. باستخدامه ، ستتمكن من الاختيار من بين مجموعة واسعة من التخطيطات وعناصر التصميم.



5. FreeLogoDesign

للبدء ، أدخل اسم شركتك وانقر فوق ابدأ. سيُطلب منك بعد ذلك اختيار تصميم شعار.

بعد تحديد الخيار الذي يعجبك ، يمكنك محاولة تعديل التصميم الخاص بك عن طريق إضافة نص وأيقونات وحتى شعار آخر إلى القالب الخاص بك. يمكنك مزج ومطابقة تصميمات الشعارات المختلفة لتنتهي بشيء مثالي لعملك.

بعد النقر فوق الزر "حفظ" في الزاوية اليمنى العليا ، سيتم نقلك إلى صفحة حيث يمكنك اختيار دقة شعارك.



استنتاج

إذا كنت ترغب في إنشاء شعار احترافي ، فإن كل مولدات مواقع الويب المجانية هذه هي خيارات رائعة للاختيار من بينها. فهي ليست سهلة الاستخدام فحسب ، بل إنها مجانية أيضًا. نأمل أن تكون هذه المقالة قد ألهمتك لإنشاء شعارك الخاص. حظا طيبا وفقك الله!