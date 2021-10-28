★ ★ ★ ★ ★





يتم استهلاك الفيديو أكثر فأكثر ، خاصة على الأجهزة المحمولة. مع الاتصالات الحالية ، WiFi أو 4G ، يمكننا مشاهدة مقاطع الفيديو في أي مكان في جميع الأوقات. ومن هذه الأجهزة نفسها يمكننا تسجيل الفيديو بدقة عالية.

ومن هنا تأتي أهمية معرفة كيفية إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها ، للاستخدام الشخصي أو المهني ، وهو أمر كان معقدًا منذ سنوات ، ولكنه اليوم سهل مثل فتح صفحة من متصفح الويب الخاص بك ، وتحميل مقطع فيديو خام وإجراء بضع نقرات بالماوس على اجعل الفيديو الخاص بك جاهزًا ومثبتًا وجاهزًا لتحميله على YouTube أو ما شابه.

دعنا نرى بعضًا من أفضل صانعي الفيديو على الإنترنت مجانًا لتعديل مقاطع الفيديو باستخدام أي جهاز كمبيوتر مباشرةً من Chrome أو Firefox أو Safari.

كليبشامب

باستخدام Clipchamp ، يمكنك تغطية حاجتين: من ناحية ، قم بتغيير تنسيق الفيديو الذي تريد تحريره ، ومن ناحية أخرى ، قم بتنفيذ مهام بسيطة مثل إزالة الحواف ، وتدوير الفيديو ، وقطع وحذف الأجزاء ، إلخ.

يحتوي Clipchamp أيضًا على إمكانية تسجيل الفيديو من كاميرا الويب الخاصة بك ، بحد أقصى 5 دقائق في حالة الإصدار المجاني. في كلتا الحالتين سيكون عليك التسجيل مجانًا.



فليكس كليب

الخيار الأول لتبسيط مهمة إنشاء وتحرير الفيديو عبر الإنترنت هو FlexClip ، والذي يعتبر أحد أسهل أدوات صناعة الفيديو في العالم استخدامًا.

تتيح لك خطتها المجانية العمل بدقة عالية ، والنشر تلقائيًا على YouTube وتعديل عدد مقاطع الفيديو التي تريدها. لتسهيل الأمور ، يحتوي على قوالب ، تقوم بتخصيص نمط الفيديو وفقًا للغرض منه.

في مقاطع الفيديو ، يمكنك تضمين رسائل نصية وموسيقى وفيديو وصور ... في الطريق بين محرر الفيديو ومنشئ العروض التقديمية التفاعلية ، سوف يمنحك FlexClip المساعدة بغض النظر عن عدد الشكوك التي لديك.



موقع يوتيوب

إذا كنت ستعمل مع YouTube لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك ، فقد ترغب في استخدام محرر فيديو YouTube ، وهي أداة متاحة عبر الإنترنت من خلال حسابك المجاني تتيح التحرير الأساسي ولكن المتقدم أيضًا.

من بين أشياء أخرى ، يسمح لك محرر فيديو YouTube بقص الأجزاء وحذفها وإضافة الصوت والموسيقى وتضمين التأثيرات والانتقالات والارتباط بمقاطع الفيديو أو صفحات الويب الأخرى وما إلى ذلك.



قاطع الفيديو عبر الإنترنت

قد لا تحتاج إلى أداة قوية مثل تلك المذكورة أعلاه. ربما مع قدرتك على قطع الأجزاء الزائدة لديك أكثر من كافية.

ومن ثم فإن Online Video Cutter ، الذي سيساعدك على قص المشاهد أو الأجزاء ، يقضي أيضًا على الحواف وحتى تدوير الفيديو 90 أو 180 أو 270 درجة.

الشرط الوحيد هو تثبيت Adobe Flash في المتصفح.

ستوبفليكس

لتحقيق فيديو احترافي عمليًا مع الصور والفيديو والنصوص والموسيقى الخلفية ولكن دون الكثير من التعقيدات وبدون خبرة سابقة ، قد تبحث عن شيء مثل Stupeflix.

بخلاف ذلك ، فإن Stuplefix مجاني ، ويوفر اتصالاً آمنًا عند التحميل والتحرير ، ويدعم ما يصل إلى 20 دقيقة من الفيديو المجاني.

استنتاج

ما سبق هو قائمة أفضل صانعي الفيديو عبر الإنترنت الذين اختبرناهم. هل لديك أي أدوات أخرى تريد مشاركتها معنا؟ قم بالتعليق وأخبرنا أدناه.