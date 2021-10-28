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السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام (صور)

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السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام (صور) السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام (صور)

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أعلنت السلطات الأمنية الليبية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 44 مواطنا مصريا على أراضيها «كانوا مختبئين في أحد مخازن الهجرة غير الشرعية، تمهيدا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا».

وذكر جهاز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس، في بيان، أن «المهاجرين غير الشرعيين المصريين الـ 44 جرى توقيفهم من قبل وحدة التحري وجمع المعلومات، وتم نقلهم إلى مركز إيواء طرابلس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وأضاف: «المهاجرون كانوا مجتمعين في مخزن للهجرة إلى أوروبا، حيث إن دخولهم إلى الدولة الليبية كان عن طريق التسلل وبطريقة غير قانونية، وأن وحدة الإيواء بالمركز

السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام
السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام
السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام
السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام
السلطات الأمنية الليبية تعلن القبض على 44 مصريا وإحالتهم إلى النائب العام

قامت بإيوائهم وتقديم الخدمات الإيوائية المتوفرة لهم، وسيتم إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام».

المصرى اليوم

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