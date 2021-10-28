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حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في

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حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو انجح مدير كرة في .

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«سيد عبدالحفيظ، يتولى منصب مدير الكرة في الأهلي منذ فترة طويلة، وعندما كان يطالب بعض الجماهير برحيله، طالبت باستمراره لأنه أنجح مدير كرة في مصر».

وأضاف :«عبدالحفيظ، اكتسب خبرات كبيرة خلال عمله بالأهلي، لذلك كنت رافضًا لفكرة رحيله عن القلعة الحمراء وتعيين مدير كرة جديد ليس لديه أي خبرات»، مضيفًا :«الأهلي أثقل عبدالحفيظ، بالخبرات، لكي يفيد النادي».

وأشار :«الأخطاء في الجهاز الإداري بالنادي الأهلي قلت كثيرًا وتكاد تكون معدومة، وهذا على عكس الزمالك، الذي يغير الجهاز الإداري كل فترة».

المصرى اليوم

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