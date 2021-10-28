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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو انجح مدير كرة في مصر.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«سيد عبدالحفيظ، يتولى منصب مدير الكرة في الأهلي منذ فترة طويلة، وعندما كان يطالب بعض الجماهير برحيله، طالبت باستمراره لأنه أنجح مدير كرة في مصر».

وأضاف :«عبدالحفيظ، اكتسب خبرات كبيرة خلال عمله بالأهلي، لذلك كنت رافضًا لفكرة رحيله عن القلعة الحمراء وتعيين مدير كرة جديد ليس لديه أي خبرات»، مضيفًا :«الأهلي أثقل عبدالحفيظ، بالخبرات، لكي يفيد النادي».

وأشار :«الأخطاء في الجهاز الإداري بالنادي الأهلي قلت كثيرًا وتكاد تكون معدومة، وهذا على عكس الزمالك، الذي يغير الجهاز الإداري كل فترة».