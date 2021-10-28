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كشف جمال الغندور الحكم الدولي السابق. عن رأيه في ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي والتي حصل عليها يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال جمال الغندور في تصريحات تليفزيونية :«ضربة جزاء أوباما، أمام انبي، غير صحيحة، الكرة من الأساس مخالفة على سيف الدين الجزيري بعد دفعه للاعب إنبي».

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك له ضربة جزاء لم تحتسب في مباراة إنبي، مؤكدًا :«زيزو له ضربة جزاء وتعرض للإعاقة من جانب لاعب إنبي».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على انبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما أول امس الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري.