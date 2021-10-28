جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

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أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي في لقاء الفريقين مساء الأربعاء ببطولة الدوري صحيحة.

وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «القرار كان صحيحًا من الحكم وضربة الجزاء مستحقة»، مضيفًا :«وجود تقنية الفار يزيد من العدالة بشكل كبير».

وعن طرد المالي اليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي، قال: «القرار الصحيح في لعبة ديانج، هو الإنذار والطرد ولو أنا حكم في المباراة لأعطيت ديانج الانذار».

وتابع :«ديانج تفاجىء بلاعب الإسماعيلي وقام بسحب قدمه، لذلك لا يستحق الطرد المباشر».

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.