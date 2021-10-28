محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

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أشاد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي للأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الإسماعيلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «الفريق الأحمر لعب مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي»، مشيرا إلى أن بيتسو موسيماني دخل المباراة بتشكيل جيد.

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني أجاد بتغيير خطة الأهلي، وأن الإسماعيلي افتقد الهوية، ولم يظهر أي خطورة خلال اللقاء.