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حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

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حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في .

وقال حمادة أنور، في تصريحات تليفزيونية :«الزمالك لديه قائمة من اللاعبين في مصر، كل مركز به لاعب واثنان وثلاثة».

وأضاف :«الزمالك كان لا يحتاج لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي، فهو لديه مجموعة مميزة من اللاعبين»، مضيفًا:«الفرق بين الأهلي والزمالك، هو الاستقرار الإداري والمالي، لو هناك استقرار في الزمالك سيكون منافسًا إلى جميع البطولات».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على انبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما أول امس الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري.

المصرى اليوم

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