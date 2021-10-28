حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«بيرسي تاو وميكيسوني، ظهرا بمستوى مميز للغاية أمام الإسماعيلي، والثنائي كان من نجوم المباراة».

وأضاف :«هناك فرق في المستوى بين بيرسي تاو وميكيسي وكهربا ومحمد شريف»، مضيفًا :«بعد المستوى الذي ظهر عليه الثنائي في مباراة الإسماعيلي، هناك لاعبين لن يشاركوا بشكل أساسي مع الأهلي، ومن الممكن أن يرحلوا في يناير».

وتابع:«تاو وميكيسوني، نجحا في طريقة لعب موسيماني، الجديدة وأفشة، تأقلم معهم سريعًا، لذلك سيكون هناك صعوبة في إجراء أي تغيير في تشكيل الفريق الفترة المقبلة».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.