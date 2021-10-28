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أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار»

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أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار»

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أكد السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدولة العربية، أنه يمارس الرياضة يوميا ويهتم بالرياضة العالمية.

وأضاف أبوالغيط، في تصريحات تليفزيونية، أنه يشجع محمد صلاح نجم الوطني وليفربول الإنجليزي، قائلا: «محمد صلاح شخصية مصرية ستتذكرها الأجيال، ودعايته لبلده تتجاوز الـ100 مليار دولار».

وأشار إلى أن يوم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كان في لم يستطع مشاهدة المباراة بسبب بثها على قناة لا تظهر بالمملكة، متابعا: تواصلت مع ابني الذي أبلغني بفوز الريدز بنتيجة 5 للا شيء وإحراز صلاح ثلاثة أهداف.

وأكمل: محمد صلاح لاعب ممتع بجانب الرياضيين المصريين مثل فريق اليد والإسكواش.

المصرى اليوم

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