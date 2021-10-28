مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

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بعد انتهاء الفرص والمدة الزمنية المحددة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق

أكدت مصادر "سبق" أن إغلاق محطات الوقود المخالفة للاشتراطات البلدية سيستمر وذلك بعد أن منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها الكثير من الفرص والتي استفاد منها الكثير لتصحيح أوضاعهم بإعادة التأهيل والتطوير الذي يعود نفعه على الزوار وعابري الطريق من توفير لهم البيئة المناسبة بمختلف أنواعها.

حيث أسهمت اللوائح التنظيمية التي أطلقتها الوزارة وشددت على ضرورة تنفيذها بتحسين المظهر الحضاري لمحطات الوقود بتصاميم حديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة مرافقها الخدمية.

وحول هذا الموضوع بحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قبل 4 أعوام سير برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بمختلف مناطق المملكة، بحضور المهندس إبراهيم الحميدان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، ووكلاء الأمانات ومديري الرخص وضباط الاتصال.

واستعرض المشاركون في الاجتماع التوجيهات والتعاميم الصادرة بشأن آلية عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة، كما بحثوا آلية عمل تقييم مستوى محطات الوقود وآلية إغلاق محطات الوقود والتعهدات الواجب اتخاذها خلال المهلة الزمنية للتصحيح من 19 /9 / 1438هـ حتى 19 / 3 /1439هـ .

وناقش المجتمعون إجراءات الأمانات بشأن آلية عمل البرنامج، حيث تطرقوا إلى الاحصاءات والأرقام الخاصة بأعداد المحطات ومواقعها والتعهدات المتخذة من قِبل كل أمانة كما أجابوا عن جميع الاستفسارات والملاحظات المطروحة من قِبل كل أمانة حول تنفيذ آلية تحسين برنامج محطات الوقود ومراكز الخدمة، فضلاً عن تسليط الضوء على آليات العمل بعد انتهاء المهلة.

وأعلمت الوزارة الأمانات بضرورة تطبيق الأنظمة واللوائح للرقي بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين ومرتادي الطرق السريعة.

يُذكر أن الوزارة وضعت آلية إغلاق وتقييم مستوى الخدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية كما حددت مهلة للمحطات التي يملكها أفراد وتقع في نطاق 25 كيلومترًا من محطة مهيأة ومشغلة بمعرفة شركة مؤهلة من قِبل الوزارة وذلك قبل 19 / 3 /1439هـ تجنبًا للإغلاق.

من جانب آخر، عرضت الأمانات المشاركة أهم الإجراءات التي اتخذت في حق محطات الوقود ومقدمي الخدمات على الطرق الإقليمية سواء من خلال إغلاق وإنذار العديد من المحطات في مختلف مناطق المملكة ممن لا يطبقون الاشتراطات الخاصة بذلك وشملت هذه الاشتراطات جميع مرافق المحطة والخدمات المقدمة بها من مصليات ودورات مياه صالحة للاستعمال والشكل الخارجي لها.