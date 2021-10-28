"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة.

وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والهدا وعشيرة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وبلقرن وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.