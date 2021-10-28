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رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء أمام إنبي بها شك بنسبة 50%

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رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي بها شك بنسبة 50% رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء أمام إنبي بها شك بنسبة 50%

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قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن ركلة الجزاء التي تم احتسابها من جانب الحكم محمد عادل لصالح الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة بدون شك.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية: «ركلة الجزاء صحيحة مليون %، وهناك البعض من الناس يترصد للحكام ويحاول يتصيد لهم الأخطاء، أنا لست ضد النقد البناء، لكن ما يحدث محاولة لهدم الحكام».

وتابع عصام عبدالفتاح، أن التحكيم اليوم كان رائعًا، لكن الحكام اعتادوا على عدم الحصول على حقهم في ظل تألقهم، مشيرًا إلى أن الهدف الذي احتسبه الحكم محمد عادل للأهلي، لم يكن تسلل على الإطلاق وكان صحيحًا.

وأشار رئيس لجنة الحكام، إلى أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك أمس أمام إنبي، بها شك بنسبة 50 %، موضحًا أن خبراء التحكيم يعلمون جيدًا المقصود بجملة «50 %» الخاصة بركلة جزاء .

واختتم تصريحاته: «حالة طرد أليو ديانج، بعد إنذار ثانِ كانت صحيحة ولا يستحق الطرد المباشر، لأن قدمه لم تكن مفرودة لذلك لا يندرج تحت بند التهور، وما فعله الحكم محمد عادل كان رائعًا».

المصرى اليوم

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