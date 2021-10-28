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حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

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حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

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قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على المقاصة، بهدفين مقابل هدف، في بداية مشواره بالدوري الممتاز.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان من الممكن أن ينهي بيراميدز الشوط الأول، بعدد كبير من الأهداف، وهو ما منح مصر المقاصة الأمل للعودة إلى المباراة، خاصة وأنه كان متأخرًا بهدف نظيف.

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن الفوز الذي تحقق مهم للغاية، فضلًا عن الأداء الكبير الذي قدمه الفريق، على رأسهم عبدالله السعيد قائد الفريق، الذي يمتلك الكثير من الخبرات، ووليد الكرتي الذي يعد لاعبًا ذكيًا وإضافة في وسط الملعب بجوار عبدالله السعيد.

واختتم تصريحاته أن إيهاب جلال، فضل استغلال الثنائي عبدالله السعيد ووليد الكرتي، اللذان تألقا خلال المباراة، وصنعا الفارق في نتيجة المباراة، موضحًا أن الاعتماد على المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من شريف إكرامي، لمنحه حساسية المباريات في ظل إمكانية الاعتماد على أي منهما في أي وقت.

المصرى اليوم

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