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قال أحمد عباس، وكيل اللاعبين، إن نائب رئيس نادي المريخ السوداني، التقى مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، واتفق معه على استعارة محمود شبانة، مدافع الفريق، بنية الشراء.

وأضاف عباس، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيعقد جلسة مع مسؤولو الزمالك، اليوم الخميس، لتسوية الصفقة وإنهاء إعارة اللاعب إلى المريخ.

وأشار وكيل اللاعبين، إلى أن محمود شبانة، طلب الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة، في ظل عدم قيده لظروف عقوبة الزمالك بوقف القيد لفترتين، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في العودة من جديد إلى القلعة البيضاء، عقب انتهاء إعارته.

واختتم تصريحاته أن انتقال محمود شبانة، إلى المريخ السوداني، لرغبته أيضًا في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.