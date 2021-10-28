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«لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب».. أحمد سمير فرج يهاجم لاعبي الإسماعيلي

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«لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب».. أحمد سمير فرج يهاجم لاعبي الإسماعيلي «لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب».. أحمد سمير فرج يهاجم لاعبي الإسماعيلي

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انتقد أحمد سمير فرج، نجم الاسماعيلى السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سمير فرج، في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الإسماعيلي، لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب وهذا الأداء لم يليق بإسم الدراويش».

وأضاف: «الازمة التي تتواجد داخل الاسماعيلى ازمه إدارية وليست فنيه وهناك بعض الأسماء لا تستحق التواجد داخل الدراويش».

وتسأل أحمد سمير فرج عن تعاقدات الفريق استعدادا للموسم الجديد، قائلا:«لا يوجد صفقه كبيرة ولا أسماء لاعبين قادرين على حمل اسم الدراويش».

المصرى اليوم

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