«متربية أوي ودوغري وعجبني أدبها».. أشرف زكي يسترجع ذكريات أول نظرة لـ«روچينا»

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حل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة المتألقة روجينا، مساء الأربعاء، ضيفين على برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، على فضائيات. on

وتحدث الفنان أشرف زكي خلال لقائه أمير كرارة عن قصة حبه بزوجته الفنانة روجينا كاشفا عن خططه ومحاولاته المستمرة في الإيقاع بها حتى تقبل طلب زواجه.

وقال أشرف زكي: «عجبني إنها مؤدبة وجميلة ومتربية اوي، وكانت دوغري، شوفتها حسيت إن فيه توافق، وقولت لأحمد شفيق صحبي، شايف البت اللي هناك دي هتجوزها».

وأشار زكي إلى «قيامه بخطة محكمة للوصول لروجينا» قائلا: «مكنتش عارف بيتها، وفي واحدة صديقتنا، قولتها أنا عايز أخطب روجينا بس مش عارف بيتها، اطلعي ونزليها أشوفها، نزلت لقتني».

واستكملت روچينا حديثها: «أنا جالي ذهول أما شوفته، وهو كان المعيد بتاعي، وكان بيحاول يكلمني كتير، وكنت بتعامل معاه الأول على إنه طالب أصلا».

وكشفت عن استعداد ابنتها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال دراستها ذلك المهنة في مدينة دبي.

وقالت روچينا: «إحنا من عيلة فنية جدا، عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى، وأختها الأولى في معهد الإخراج».

واختتمت روچينا حديثها: «بنتي هتبقى ممثلة شاطرة جدا السنة الجاية وهتبدأ تدرس التمثيل في دبي».