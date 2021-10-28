استشاري: أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تستدعي تلقيحهم

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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن معدل إصابات الأطفال بفيروس كورونا هو طفل لكل مليون، وهذا رقم ضئيل جدًا، لا يجعلنا إطلاقا أن نخوض تجربة حصول الأطفال على لقاح فايزر.

وأضاف الدكتور محمود الأنصاري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الإجازة الأمريكية لتلقيح الاطفال ضد كورونا بلقاح فايزر مؤسفة، لافتاً إلى أن المضاعفات الجانبية للأطفال على إثر أخذ التطعيم غير محبذة إطلاقًا.

وأوضح أن أعراض إصابات الأطفال بفيروس كورونا لا تستدعي تلقيحهم، منوها بأننا لا نعلم المضاعفات التي سوف تحدث لأطفال عمرهم أقل من 12 عاما بعد حصولهم على لقاح كورونا.

وتابع استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، أن احتمالية دخول الطفل الصغير الرعاية ضعيفة جداً، والأولى أن لا نعرض الأطفال للحصول على اللقاحات.

ولفت إلى أنه لم تثبت أي أعراض جديدة لسلالة متحور دلتا.