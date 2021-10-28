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يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

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السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن «الجميع يجب أن يهتم بالغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا» .

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في » المذاع على قناه «أم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أنه «مهم أن الأسر تكون منتبهة لأبنائها ويرون النقاط التي يمكن أن يتفوق أبنائهم فيها وجميعها نعم من الله ومنها أنشطة رياضية ويجب أن نهتم بتلك المواهب لنري النبت الجميل».

وأوضح الرئيس السيسي أنه «يجب أن نفهم وليس نحفظ، لأن الحفظ بدون فهم لا يكفي».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للإعلامي شريف عامر قائلًا: «ربنا يوفقك ويعينك على الرسالة المهمة ويؤجرك عليها أجرًا طيبًا».

المصرى اليوم

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