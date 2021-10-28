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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

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تنطلق جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة 28-10-2022 في عدد من المنافسات يأتي في مقدمتها الدوري المصري والدوري السعودي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

تقام مباراة المصري البورسعيدي ضد غزل المحلة عند الساعة الخامسة والنصف وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد عند الساعة التاسعة والنصف وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت.

غرناطة وخيتافي عند الساعة التاسعة عبر شاشة بي إن سبورت.

سيلتا فيجو وريال سوسيداد الساعة السابعة بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت.

الدوري الإيطالي اليوم الخميس

نابولي ضد بولونيا الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت على قناة الكالتشو موقع اليوتيوب.

الشباب ضد الطائي الساعة السادسة والنصف على ssc.

الحزم ضد الاتحاد عند الساعة الخامسة على قنوات ssc.

مباراة المصري البورسعيدي و غزل المحلة في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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