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الكويت تدين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن

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الكويت تدين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية الكويت تدين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن
أكدت تأييدها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها

الكويت تدين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

دانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة نجران ومطار أبها بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الليلة، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت، وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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