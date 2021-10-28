ضبط 14 سيارة خضراوات وفاكهة تخالف الأسعار خارج سوق الجملة بـ6 أكتوبر

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قام الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بـ٦ أكتوبر بالاشتراك مع حي جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة بتنفيذ حملات على مدار يومين على الأسواق العشوائية تجاه اسواق ترسا والمنيب وابوالنمرس وكومبرة وكفر حكيم وأبورواش.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد ١٤ سيارة خضروات وفاكهه قبل تفريغ حمولاتها بالأسواق العشوائية والبيع بأسعار مرتفعة للمواطنين.

وقام الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بعقد مزاد علني لبيع البضائع المتحفظ عليها وفقا للوائح والضوابط المنظمه لذلك لبيعها داخل سوق الجمله بالأسعار الرسمية وذلك تحت إشراف الاستاذ على عبدالصادق رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ومجموعة العمل المرافقة.