رئيس جامعة سوهاج: منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا أول نوفمبر

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تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنتظام سير العملية التعليمية بعدد من كليات الحرم الجامعى الجديد والقديم، كما اطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، وذلك حرصاَ من الجامعة على صحة وسلامة جميع منسوبيها.

ونوه عبدالخالق- خلال الجولة- أنه إبتداء من شهر نوفمبر القادم، سوف يتم منع دخول أي فرد من بوابات الجامعة لم يتلقي لقاح كورونا، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة تفشي الإصابة بالفيروس، مشدداَ على إستمرار إرتداء الكمامة الطبية لجميع المترددين على الجامعة، وتوقيع الكشف الحراري عليهم قبل الدخول من البوابات الرئيسية بمقري الجامعة.