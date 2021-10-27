رئيس باكستان: الحل السلمي لنزاع كشمير هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة

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قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن الهند قبل 74 عامًا، في 27 أكتوبر 1947، نشرت قواتها في سريناجار في تدخل غير قانوني واحتلت جامو وكشمير.

وأضاف أن عهد الإرهاب والقمع الذي بدأ في ذلك اليوم مستمر بلا هوادة. وقامت الحكومات الهندية المتعاقبة على مدى 7 عقود بإخضاع شعب كشمير لأسوأ أشكال إرهاب الدولة مع سياسة النظام الفاشي.

وأضاف أنه بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، في ظل أيديولوجية الهندوسية المتطرفة، تم اضطهاد المسلمين وغيرهم من الأقليات، علاوة على ذلك، اتخذت الهند إجراءات غير قانونية وأحادية في 5 أغسطس 2019 لحرمان الشعب الكشميري من حقوقه الاقتصادية والسياسية بل تغيير التركيبة السكانية لكشمير المحتلة.

وتابع: لن تقبل باكستان بهذه الأعمال غير القانونية لأنها تنتهك بوضوح العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، وإن استخدام الهند لإرهاب الدولة ضد الكشميريين بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والمواجهات الزائفة، عمليات التطويق والتفتيش، التعذيب أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري، وسجن الزعماء الكشميريين، واستخدام طلقات الرش وتدمير المنازل- لم ينجح في كسر إرادة الكشميريين.

وتابع: شعب كشمير صامد وقد كتب بدماء أبنائه فصلًا مجيدًا من الالتزام والشجاعة والتضحية في سجلات التاريخ.

وأكد أن كشمير نزاع دولى معترف به ظل على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لأكثر من سبعة عقود.

وأضاف: تدعو باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الهند على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة، وتابع: إن الحل السلمي لنزاع جامو وكشمير وفقًا لـقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ورغبات الشعب الكشميري، هي السبيل الوحيد لضمان السلام في المنطقة.