إنتر ميلان يهزم إمبولي بثنائية في الدوري الإيطالي

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تمكن إنتر ميلان حامل اللقب من تحقيق الفوز على منافسه إمبولي بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وبعد بدء أصحاب الأرض المباراة بشكل جيد، زاد إنتر من إيقاعه ليفتتح التسجيل عبر ضربة رأس من دانيلو دامبروسيو في الدقيقة 34.

وهيمن إنتر على المباراة تمامًا بعد طرد صمويل ريتشي بعد تدخل عنيف ضد نيكولو باريلا بعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

واستغل إنتر النقص العددي في صفوف منافسه عندما سجل فيدريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وحقق إنتر انتصاره الأول في آخر ثلاث مباريات بالدوري ليظل في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن ميلان المتصدر، بينما تراجع إمبولي للمركز 12 برصيد 12 نقطة.