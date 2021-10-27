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ريال مدريد ضد أوساسونا: الضيوف يوقفون سلسلة الهزيمة التاريخية في مدريد

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ريال مدريد ضد أوساسونا: الضيوف يوقفون سلسلة الهزيمة التاريخية في مدريد ريال مدريد ضد أوساسونا: الضيوف يوقفون سلسلة الهزيمة التاريخية في مدريد

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد أوساسونا، في مباراة ضمن الجولة الحادية عشرة من لا ليجا.

وفشل متصدر الترتيب في اختراق دفاعات الضيوف الذين حافظوا على بدايتهم القوية للموسم وواصلوا نتائجهم الجيدة في الدوري الإسباني.

التعادل رفع من رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في قمة الترتيب، في حين ارتفع رصيد أوساسونا إلى 19 نقطة في المركز السادس، بدون أي خسارة في آخر 5 جولات (تعادل 2 وفاز 3).

رجل المباراة:

لعب سيرخيو هيريرا، حارس أوساسونا، دورًا كبيرًا في الحفاظ على نظافة الشباك وخروج الضيوف بنقطة من معقل العملاق المدريدي.

هيريرا تصدى لـ3 كرات، من بينها تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أوساسونا لم يخسر في ملعب ريال مدريد للمرة الأولى بعد 12 مباراة متتالية من الخسارة في سلسلة تاريخية أنهاها الفريق اليوم.

- مع ذلك، استمر الضيوف في فشلهم في التسجيل على ملعب ريال مدريد منذ ديسمبر 2005.

- ريال مدريد فشل في التسجيل على ملعبه في مباراتين متتاليتين بالدوري (تعادل سلبيًا مع فياريال ومع أوساسونا) لأول مرة منذ يناير 2018.

- الفريق تعادل سلبيًا في مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى منذ عام 1996.

المصرى اليوم

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