سامي قمصان يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد رباعية الإسماعيلي

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حرص سامي قمصان المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد الفوز الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في مستهل مشوار الدوري الممتاز.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 4 – صفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدرب العام للأهلي أن الفريق لعب بتشكيل مختلف اليوم وخطة جديدة أمام الإسماعيلي وتم الدفع بالعديد من الأسماء الجديدة، كما تم إشراك حسام حسن وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر، وظهروا بمستوى جيد للغاية أيضًا، في الوقت الذي يوجد فيه لاعبون مميزون أيضًا على مقاعد البدلاء مثل محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف، كما أن هناك لاعبين مصابين سيعودون إلى الفريق بعد تعافيهم مثل محمد الشناوي ومحمود متولي ووليد سليمان.

وطالب قمصان جماهير الأهلي بمساندة الفريق في المرحلة المقبلة، والوقوف خلف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أنهم حققوا نجاحات كبيرة، خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إسعادهم والتتويج بكل البطولات.