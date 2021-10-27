مستشار مفتي الجمهورية : السوشيال ميديا سبب زيادة حالات الطلاق

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية ، إن بعض المأذونين والمشايخ غير المتخصصين في ملف الطلاق يفتوي بوقوع الطلاق دون علم، لذلك ندعو إلى مأسسة الفتوى.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن ندعو المطلقين بالذهاب إلى دار الإفتاء لمعرفة وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في حال نطقه إذا كان غاضبا.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تعمل على تأهيل المأذونين فقهيا، ووزارة العدل تؤهلهم إدارياً، من حيث الأمور الإجرائية، والعمل على حل هذه المشاكل ومساعدة المأذونين في ذلك.

وأشار إلى أن هناك عامل جديد دخل على الأسرة وهو السوشيال ميديا، حيث أنها أصبحت تفرق بين المرء وزوجه إذا تم استخدامها بطريقة سيئة، منوها بأن السوشيال ميديا الآن هي العامل الأول في زيادة حالات الطلاق، ولابد أن نتعامل مع هذا العامل للحد من الطلاق.